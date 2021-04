Lukas Heinen aus Iversheim ist das »Ehrenamt des Monats« im April 2021. Der 25-Jährige beschäftigt sich in seiner Freizeit am liebsten mit seinem Lkw-Oldtimer aus dem Jahr 1967. Ehrenamtlich engagiert er sich im Euskirchener Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW). Dort ist Lukas Heinen als Jugendbetreuer und Ausbilder für die Bereiche Sprechfunk, Atemschutz und CBRN (chemische, biologische, radiologische, nukleare Gefahrstoffe) zuständig. Zusätzlich ist er stellvertretender Bezirksjugendleiter der Städteregion Aachen.



Wie sind Sie zu dem Ehrenamt gekommen?

»Zu diesem Ehrenamt gefunden habe ich 2006, beim Tag der Offenen Tür der Mercator-Kaserne in Euskirchen. Dort sah ich das Technische Hilfswerkzum aller ersten Mal und dachte mir, das könnte ich mal ausprobieren. So habe ich dann im Alter von 10 Jahren an einem Probe-Jugenddienst teilgenommen und bin bis heute dabei.«



Was bedeutet das Ehrenamt für Sie?

„Für mich bedeutet das Ehrenamt mich mit Jugendlichen und Personen unterschiedlichem Alters zu beschäftigen und mein Wissen mit ihnen zu teilen.“



Was macht Ihnen am Ehrenamt Spaß?

»Die Arbeit mit Jugendlichen und zu sehen wie sie das gelernte selbstständig ausführen können.«



Was war Ihr schönstes Erlebnis?

»Da gibt es ganz viele, wobei zwei am meisten in Erinnerung geblieben sind und bleiben: Zum einen, wenn sich die Jugendlichen am Ende eines Jahres sich bei mir für das Jahr bedanken. Und zum anderen haben wir im Dezember 2020 einen ‚X-mas Drive-In‘ im OV Euskirchen eingerichtet und ich habe, als Weihnachtsmann verkleidet, den Jugendlichen kleine Weihnachtsgeschenke übergeben.«



Warum sollten andere Menschen dieses Ehrenamt auch machen?

»Hilfsbereitschaft, Offenheit, Zusammenhalt und man setzt sich für andere ein. Bei Stürmen entfernen wir umgestürzte Bäume, bei Hochwasser pumpen wir Gebäude leer, bei Stromausfällen versorgen wir Gebäude mit Strom. Dabei arbeiten wir Hand in Hand und passen aufeinander auf. Und alle, die Spaß und/oder Interesse daran haben, für die ist das THW etwas. Mitmachen können bei uns in Euskirchen schon Jugendliche ab dem 10. Lebensjahr und nach oben gibt es keine Altersgrenze.«



Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

»Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das Thema Covid-19 ein Ende findet und wir dann wieder Präsenzdienste in Euskirchen durchführen können. Onlinedienste sind zwar, in der Zeit der Pandemie, etwas Schönes um sich weiter fortzubilden, aber es ist halt nicht dasselbe, als wenn man an der frischen Luft zusammen eine Ausbildung durchführt.«

Weitere Informationen finden Sie unter: www.thw.de oder bei den beiden Ortsverbänden im Kreisgebiet: www.thw-euskirchen.de (OV Euskirchen) und www.thw-schleiden.de (OV Schleiden).