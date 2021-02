Junge Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Unterwegs im Ahrgebirge mit dem SWR

Altenahr. "Fahr Mal Hin", ein Film von Sabine Keller, wird am Freitag, 26. Februar, 18.15 Uhr im SWR Fernsehen gesendet. Bizarre Felsformationen und steile Weinberge - dafür ist die Ahr bekannt und beliebt – hinter den Schieferfelsen liegt das Ahrgebirge - mit fantastischen Ausblicken auf weite und einsame Wälder und Menschen, die hier her gekommen sind, um ihre…