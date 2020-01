Kröten-Kinderstube liegt trocken

Die Ruine des Parkhotels in Bad Münstereifeler Schleidpark gilt als »Schandfleck«. Die Bewohner des unmittelbar angrenzenden Fischteichs scheint das jedoch wenig gestört zu haben. Neben den schwimmenden Dauergästen, fanden sich jedes Frühjahr Tausende Erdkröten zur Laichzeit am Teich ein. Alleine 3.310 Kröten, die sich aus ihrem Winterlager im Wald auf dem Weg zum Fischteich gemacht hatten, hat Petra Hartung vom Verein Tierhilfe Nordeifel 2019 gezählt. »Und das waren nur die Tiere, die ich persönlich am Amphibien-Schutzzaun an der nahe gelegenen Schleidweilerstraße aufgesammelt habe. Die Tiere, die aus anderen Richtungen kommen, sind nicht mitgezählt«, erklärt Hartung.





Stadtverwaltung erstattet Anzeige

Was sich jedoch vor einigen Tagen am Fischteich ereignet hat, kommt für die Tierschützer einer Katastrophe gleich. Unbekannte haben den Wasser-Ablauf des Fischteichs sabotiert, so dass ein Großteil des Wassers verloren ging. Es war gerade noch soviel enthalten, dass die Fische überlebten.

Die Stadt Bad Münstereifel hat bei der Polizei wegen Vandalismus jetzt Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das bestätigte Ulrich Ley, Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin auf Wochenspiegel-Anfrage. »Aufgrund der milden Witterung konnten die Fische noch rechtzeitig umgesiedelt werden«, sagt Ley. Pläne den Fischteich wieder aufzufüllen gebe es jedoch von Seiten der Stadt nicht. »Vor dem Hintergrund, dass das ehemalige Parkhotel nach dem Übergang in den Besitz der Stadt, abgerissen werden soll, haben wir uns dazu entschieden den angrenzenden Teich nicht mehr aufzufüllen«, erklärt Ley. Sabine Terspecken, Vorsitzende des Vereins Tierhilfe Nordeifel befürchtet das Schlimmste für die Erdkröten. »Die Tiere sind sehr ortstreu, das bedeutet, dass sie auch in diesem Jahr zu ihrem Teich zurückkommen werden. Wir rechnen mir rund 300 Tieren täglich und wenn sie kein Wasser im Teich finden, oder sich eine Ausweichmöglichkeit bietet, dann ist zu befürchten, dass sie verwirrt wieder in Richtung Straße laufen und überfahren werden«, sagt Terspecken.

Zwar befinden sich zwei kleinere Becken in unmittelbarer Nähe des Fischteichs, diese würden jedoch von den Kröten gemieden. »Molche und Feuersalamander nehmen die anderen Teiche an, die Kröten jedoch nicht. Das Wasser in den beiden Becken fließt einfach zu schnell«, weiß Petra Hartung aus Erfahrung. »Natürlich sind wir alle dafür, dass das Hotel abgerissen wird, keine Frage, aber die Reihenfolge stimmt einfach nicht. Man hätte zuerst eine Ausweichmöglichkeit für die Tiere schaffen müssen und dann die ersten Schritte für den Abriss des Hotels einleiten können«, erklärt Petra Hartung.





Tierhilfe fordert schnelle Lösung



Für die Tierhilfe Nordeifel drängt die Zeit, denn schon in vier bis sechs Wochen kann die Krötenwanderung beginnen. »Wichtig ist, dass jetzt schnell eine Lösung gefunden wird um diese Saison noch zu retten. Das ist jedoch nur in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung möglich. Darum wäre ein konstuktiver Dialog wünschenswert«, sagt Sabine Terspecken.

www.tierhilfe-nordeifel.de