fs 21. September 2020





Mehrere Verletzte nach Motorradunfällen

Niederländer überschlägt sich mehrfach

Bad Münstereifel. Zu zwei Motorradunfällen innerhalb weniger Stunden kam es am gestigen Sonntag in Bad Münstereifel. In Rodert verlor ein Niederländer die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Ohlerath stürzte ein Mann aus Neuss in einer Rechtskurve.