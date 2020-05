Pferde gehen durch und rennen vor Motorradgruppe

Fahrer mit Laserpointer geblendet

Gerolstein. Am Samstagabend wurde ein Autofahrer laut eigener Aussage während der Fahrt von dem Strahl eines Laserpointers geblendet. Ein 20-jähriger Fahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein befuhr am Samstag, 23. Mai, gegen 23.35 Uhr, mit seinem Fahrzeug die L 24 von Gerolstein-Müllenborn nach Lissingen. In der Schauerbachstraße, wenige hundert Meter vor der Einmündung in die B…