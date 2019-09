Schon wieder: Ladendieb schlägt nach Filialleiterin

Kinder machen sich für ihre Recht und die Umwelt stark

Altenahr. Zum Weltkindertag versammelten sich rund 450 Kinder am Ahrufer in Altenahr. (Mit Video)»Wir Kinder haben Rechte, unsere Träume – sie verändern die Welt«, klang es zur Musik aus den Lautsprechern aus viele junge Stimmen am Altenahrer Ahr­ufer. Rund 450 Kinder waren dort am Freitag, 20. September, zur alljährlichen Aktion anlässlich des…