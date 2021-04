fs 29. April 2021 Artikel teilen





Verwaltung informiert virtuell zum Thema Windenergie

Auftakttermin am heutigen Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr

Bad Münstereifel. Beim anstehenden Bürgerentscheid können die wahlberechtigten Bürger der Stadt Bad Münstereifel über die Frage: „Sind Sie dagegen, dass die städtischen Flächen in der Gemarkung Nöthen (Nöthener Wald) für Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt werden?“ abstimmen. In Zusammenarbeit mit der EnergieAgentur NRW bietet der Klimaschutzmanager der Stadt Bad Münstereifel Florian Hammes im Zuge dessen virtuelle Informationsveranstaltungen an drei Terminen an. Den Auftakt macht die Veranstaltung zum Thema "Windenergie auf forstwirtschaftlichen Flächen in Bad Münstereifel" am heutigen Donnerstag, 29. April, 17.30 bis 19 Uhr.