Bundespolizei beschlagnahmt verbotene Softairwaffe

Corona-Impfzentrum in der Gemeinde Grafschaft

Gelsdorf. Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme eines Corona-Impfzentrums für den Kreis Ahrweiler laufen aktuell auf Hochtouren.In der Mehrzweckhalle in Grafschaft-Gelsdorf, die bislang bereits als zentrale Corona-Ambulanz dient, sollen Bürgerinnen und Bürger des Kreises die Impfung zukünftig in sogenannten Impfstraßen erhalten können. Landrat Dr. Jürgen Pföhler erläutert:…