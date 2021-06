Orangerie, Kunst und vieles mehr

Besonders der letzte Bauabschnitt im Neubau des Schmetterlingsgarten erfordert viel Farbe, Pinsel und Konzentration. Denn die Säulen in der Orangerie sollen mit einer Farbfassung in Marmoroptik versehen werden - und das macht die Chefin persönlich. Schließlich hat sie Restaurierung von Wandmalerei und Stein in Köln studiert und kennt sich mit den Techniken der Marmorimitationen aus. Das Gesamtbild kann sich sehen lassen. Wenn man die Orangerie betritt, wähnt man sich auf einer Piazza in der Toscana.

Ambiente

Das liegt auch an den vielen mediterranen Bäumen, wie etwa einem 150 Jahre alten Olivenbaum. In diesem Ambiente kann sich der Besucher in der neuen Orangerie über die ausgestellten Fruchtpflanzen informieren oder sich im Filmpavillion von den Eindrücken des tropischen Schmetterlingshauses ausruhen. Zudem erhalten dort Künstler die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren.

Kunstausstellung

Die erste Kunstausstellung wird eingeleitet von Werken des verstorbenen Malers Hermann Dick, der einst in Ahrhütte lebte, aber bereits zu Lebzeiten ein angesehener Impressionist war. 25 Werke mit Landschaftsmotiven aus der nahen Region um Ahrhütte, aber auch Portraits und Aktdarstellungen hat der Urenkel Hermann Dicks, André Schumacher, aus dem umfangreichen Nachlass zusammen gestellt. Die Orangerie ist so konzipiert, dass auch Teilbereiche für Feierlichkeiten oder Gruppenausflüge genutzt beziehungsweise gemietet werden können.

Auch die Außenanlage hat sich über den Winter sehr verändert. Eine MiniCar- Bahn für Kinder bis 5 Jahren und ein Parkpatz auf der unteren Flusswiese sind entstanden. Der Botanische Garten für die einheimischen Schmetterlinge ist erhalten geblieben. Seit diesem Jahr können ihn übrigens auch die Gäste mit Rollatoren und Rollstühlen begehen.„

Am Sonntag, 6. Juni, soll - wie immer am ersten Öffnungstag im Jahr - eine Jahreskarte für den Schmetterlingsgarten verlost werden. Zudem wird auf dem angrenzenden Spielplatz eine Hüpfburg aufgestellt. Ponys können ebenfalls getreichelt werden, die MiniCar- Bahn für Kinder steht bereit. Von 10 bis 17 Uhr hat der Schmetterlingsgarten mit den farbenprächtigen tropischen Faltern und der Orangerie mit Café geöffnet. Weitere Infos unter www.eifalia-schmetterlingsgarten.de