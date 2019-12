»Paul« hilft auch in Peru

Neben den bekannten Projekten war die Peru-Hilfe in diesem Jahr mit dabei, 15 Wasserrucksäcke zu beschaffen, die vom Lions-Club Deutschland freigegeben wurden. Diese Wasserrucksäcke mit Namen »PAUL« wurden von Prof. Dr. Frechen an der Uni Kassel entwickelt und von der Bundesstiftung Umwelt (BDU) gefördert. Diese Geräte können verschmutztes und verseuchtes Wasser in viren-und bakterienfreies Trinkwasser ohne Chemiezusätze oder Elektrizität umwandeln. Manfred Görgens: »Im Amazonasgebiet von Peru, in einer Schule der Franziskaner mit 1200 Kindern und einem Internat mit 170 Kindern aus 118 Dörfern sollen sie überwiegend zum Einsatz kommen.«

Durchfall und Erbrechen

Die meisten Kinder dort kommen morgens mit dem Ruderboot zur Schule. »PAUL« steht für :Portable Aqua Unit for Lifessaving (Tragbare Aqua-Einheit zur Lebensrettung) und ist mittlerweile in 80 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas im Einsatz. Er wird dort eingesetzt, wo es keine andere Möglichkeit gibt, einwandfreies sauberes Wasser zu sich zu nehmen. Das Gerät sieht aus wie eine tragbare Mülltonne mit Trageschlaufen und kann an schwerzugänglichen Orten aufgestellt werden. Besonders die Kinder leiden unter dem schlechten Wasser, das bislang getrunken wird. Sie haben ständig mit choleraähnlichen Symptomen wie Durchfall und Erbrechen zu tun. Diese Erkrankungen können im schlimmsten Fall zum Tode führen.

Sternsinger helfen

Mehr als 30 Jahre setzt die Peru-Hilfe sich nun schon für notleidende Menschen in Peru ein. Besonders freut sich Manfred Görgens über die Unterstützung der Sternsinger der Pfarreien im Pfarrverbund Blankenheim und St. Hubertus Obergartzem, die bisher immer sehr fleißig gesammelt hätten. »Besonders freut es uns,«, so Manfred Görgens, »dass sich nun auch die Pfarreien aus dem Bereich Dahlem mit den Sternsingern unseren Projekten angeschlossen haben. Somit unterstützt der gesamte Pfarrverbund Hl. Apostel Matthias Blankenheim-Dahlem direkt mit den Sternsingern über das Kindermissionswerk Projekte der Peru-Hilfe.« Dadurch würden nun über 200 Kinder das ganze Schuljahr lang satt.

Info