Barfuß- und Generationenpark erstrahlt in neuem Glanz

Straßenwalze beschädigt

Polch. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 12. auf 13. Oktober, ist in der Rudolf-Diesel-Straße in Polch eine Straßenwalze beschädigt worden.Bislang unbekannte Täter zerstörten Scheibe der Fahrerkabine. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Mayen unter: 0 26 51 / 80 10. Foto: Polizei