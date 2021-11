Kein Weihnachtsmarkt in Kronenburg

Die Einzigartigkeit des Marktes stelle die Ausrichter in Zeiten von Corona vor unlösbare Herausforderungen, welche den Markt in seiner bekannten Form leider unmöglich machten. Neben den Abstandsregeln sei auch die Kontrolle der Maskenpflicht in den engen Gassen des Burgberings nicht umsetzbar.

Erhebliches Risiko

Auch der Shuttlebus und dessen oft sehr hohe Auslastung stelle ein erhebliches Risiko dar. Man sehe es als Pflicht an, den Ausstellern, die seit Jahren großen Anteil an der positiven Entwicklung des Marktes und dessen hoher Qualität haben, frühzeitig eine gewisse Planungssicherheit zu geben. Viele der Aussteller produzierten extra für den Weihnachtsmarkt und gingen so ein nicht unerhebliches finanzielles Risiko ein. Daher habe man bereits im August über die Entscheidung, den Markt abzusagen, schriftlich informiert. Auch die Gesundheit der Kronenburger und der Helfer müsse berücksichtigt werden.

Gesundheit im Vordergrund

Die Bewohner des Burgberings stellten uns jedes Jahr wieder ihre Garagen und sogar ihre Häuser zur Verfügung und machten es so überhaupt möglich, dass der Weihnachtmarkt in dieser besonderen Atmosphäre stattfinden könne. »Daher ist es uns ein besonderes Anliegen diese in diesen schweren Zeiten zu schützen und sie nicht durch unseren Weihnachtsmarkt unnötig in Gefahr zu bringen«, so die Vereinsgemeinschaft. Man bedauere die Absage außerordentlich und hoffen auf Verständnis. Man freue sich, hoffentllich im Jahr 2022 nach überstandener Pandemie wieder gemeinsam die Schönheit des Kronenburger Weihnachtsmarktes zu genießen.