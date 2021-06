Zeppelin auf der Dahlemer Binz

Ein Zeppelin machte für vier Tage Station in der Gemeinde Dahlem. Aus dem Heimathafen Friedrichshafen am Bodensee flog oder fuhr der Zeppelin den Rhein entlang bis in die Eifel.

Hier beginnt eine längere Rheinland-Tour des großen Luftschiffes, von denen es nur 5 Exemplare in Deutschland gibt. Zunächst wurde anlässlich des 24 Stunden-Rennens für einen Reifenhersteller mehrfach der Nürburgring angesteuert, ab Sonntag ging es dann weiter Richtung Köln und Bonn, wo bis Mitte Juni Rundflüge über das Rheinland gebucht werden können.



Eine Länge von 75m, eine Höhe von 17,50m und eine Breite von 19,50m sind die beeindruckenden Maße. In der 11m langen Gondel haben 2 Piloten und bis zu 14 Passagiere Platz. Mit höchstens 115km/h ist der Zeppelin ein relativ langsames und träges Luftfahrzeug. Aber gerade diese Eigenschaften fasziniert die für Flugfans. Eine Fahrt mit dem Zeppelin muss ein unvergessliches Erlebnis sein, da die Gondel beeindruckende Blicke in die Landschaft ermöglicht.

Allerdings sind die Einsätze des Zeppelins sind sehr wetterabhängig. Schon die Anreise wurde aufgrund der Wettervorhersage um zwei Tage vorgezogen und auch die Fahrten zum Nürburgring mussten den aktuellen Wetterverhältnissen angepasst werden.

Auf dem Flugplatz Dahlemer Binz hatte das Team ideale Platzbedingungen, wie Zeppelin.NT-Geschäftsführer Eckhard Breuer im Gespräch mit Dahlems Bürgermeister Jan Lembach bestätigte. Auch in den kommenden Jahren sind daher weitere Besuche des Zeppelins in der Nordeifel vorgesehen.

www.zeppelin-nt.de