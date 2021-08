18-Jährige mit Axt und Teleskopschlagstock attackiert

Reben herausgerissen

Lehmen. In einem Weinberg zwischen Lehmen und Kattenes sind in den vergangenen Tagen Reben herausgerissen worden.Ein Winzer hat der Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte zwischen dem 13. und dem 24. August zehn Weinreben in einem seiner Weinberge herausgerissen hätten. Der Weinberg befindet sich zwischen Lehmen und Kattenes an dem an der B 416 liegenden…