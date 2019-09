2020: Bürgermeister Friedl tritt nicht mehr zur Wahl an

"Die Entscheidung, nicht mehr für dieses Amt zu kandidieren, ist mir nicht leicht gefallen. Aber nach 21 Jahren als Bürgermeister der Kreisstadt Euskirchen und über 48-jähriger Tätigkeit in unterschiedlichen Funktionen im öffentlichen Dienst sowie im Alter von dann fast 66 Jahren ist es Zeit, ab November 2020 meine beruflichen Aktivitäten zu beenden und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen", schreibt Friedl in seinem offenen Brief.

Ein neuer Bürgermeister beziehungsweise eine neue Bürgermeisterin werde nach Friedls Ansicht sicherlich neue und gegebenenfalls andere Impulse setzen. "Es war mir eine große Ehre, für 'meine' Stadt so lange in verantwortungsvoller Position tätig gewesen sein zu dürfen", schreibt Friedl weiter. Die Beurteilung, was in dieser Zeit erreicht oder auch nicht erreicht wurde, überlasse er anderen. Er werde der Kreisstadt Euskirchen weiterhin verbunden bleiben, denn seinen Wohnsitz in der Kreisstadt wolle er beibehalten.

Hier gibt es den vollständigen offenen Brief.