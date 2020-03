fs 13. März 2020 Artikel teilen





3. Euskirchener Jobmesse wird verschoben

Veranstaltung wird am 17. September nachgeholt

Euskirchen. Aufgrund der raschen Verbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS CoV 2) in Nordrhein-Westfalen hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW am 10. März 2020 erlassen, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern bis auf Weiteres in NRW nicht durchgeführt werden dürfen. Berndt Medien, der Wochenspiegel und der Blickpunkt haben daher entschieden die 3. Euskirchener Jobmesse, die am 19. März im CityForum hätte stattfinden sollen, zu verschieben. Neuer Termin ist der 17. September 2020.