32-Jähriger bedroht Marktkunden mit "Stahlrute"

Gegen 17.30 Uhr hielt sich die 32-Jährige in dem Supermarkt "An der Vogelrute" auf. Nach Erledigung ihres Einkaufs geriet sie mit einem Kunden (32) in Streit, nachdem dieser verbal und gestikulierend seinen Unmut über das Verhalten der Frau an der Kasse gezeigt hatte. Diese wiederum hatte sich über eine andere Kundin geärgert, nachdem sich diese an der Kasse an ihr vorbeigedrängelt hatte.

Vor dem Geschäft stellte die 32-Jährige den Mann dann zur Rede. Darauf näherte sich ihr Lebensgefährte, der vor dem Markt auf die Frau gewartet hatte. Er zückte eine in seiner Bauchtasche mitgeführte Stahlrute und bedrohte den Kunden mit den Worten "Jetzt bist du dran!". Als sich weitere Kunden dazwischen stellten, stieg das Paar in sein Auto und verließ das Gelände.

Der Bedrohte verfolgte daraufhin mit seinem Fahrzeug den Pkw und verständigte die Polizei, die den Tatverdächtigen wenig später auf der Roitzheimer Straße stellte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten die Stahlrute und stellten sie sicher.

Den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Eine "Stahlrute" ist ein aus Federstahl oder Kunststoff gefertigter flexibler Teleskopschlagstock, an dessen Ende eine Stahl- beziehungsweise Eisen- oder Bleikugel befestigt ist (Quelle: Wikipedia).