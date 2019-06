4,06 Promille: Polizei nimmt aggressiven 34-Jährigen fest

Altstadtfest: Busse fahren Umleitung

Stadt Trier. Die Stadtwerke bieten zum Altstadtfest einen ausgeweiteten Sonderfahrplan. Außerdem macht das Fest Busumleitungen nötig. Am Freitag, 28. Juni, und Samstag, 29. Juni, werden ab 20.15 Uhr Sonderbusse eingesetzt. Von 23.45 Uhr bis 2.45 Uhr gilt ein Nachtbusfahrplan, in dieser Zeit gilt ein 30-Minuten-Takt in alle Richtungen. Fahrten in die Umlandgemeinden finden um 23.45…

