77 Cannabis-Pflanzen und weitere Drogen sichergestellt

Häusliche Gewalt kennt keinen Lockdown

Eifel. Experten erwarteten eine Zunahme an häuslicher Gewalt während des Lockdowns. Haben sich die Befürchtungen bisher bestätigt? Jedes Jahr erhebt das Bundeskriminalamt (BKA) die Daten zu partnerschaftlichen Gewalttaten in Deutschland. Die Zahlen sind hoch: 141.792 Menschen wurden 2019 Opfer häuslicher Gewalt – davon sind 114.903 weiblich und 26.889 männlich. 301 Frauen und…