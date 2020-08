Ärgernisse im Grüngürtel

In den letzten Monaten sind im Grüngürtel in Großbüllesheim große Schäden durch Vandalismus entstanden. »Für uns ist diese Zerstörungswut einfach nicht nachvollziehbar«, sagt Wilfried Seesing, Schriftführer des Großbüllesheimer Bürgervereins. In der jüngsten Vergangenheit wurden unter anderem Bäume abgeknickt oder gefällt. »Bei machen Exemplaren ist sogar die Rinde abgeschält worden«, sagt Vorstandsmitglied Bruno Theis. Besonders emotional ist für ihn die Zerstörung einer Kastanie, die er 20 Jahre lang bei sich im Garten hat aufwachsen sehen. »Vor einiger Zeit haben wir den kleinen Baum dann hier in den Grüngürtel umgesiedelt. Jetzt hat jemand die Kastanie einfach abgebrochen. Ähnlich erging es auch anderen Junganpflanzungen«, sagt Theis.





Schrauben in Bäume gedreht

In den Waldstücken des Grüngürtels haben sich zudem Unbekannte aus Paletten »Buden« gebaut. »Als Jugendliche haben wir uns auch mal im Wald einen Unterschlupf gebaut, aber nicht in dem Ausmaß. Wir haben hier mehr als 20 Paletten aus dem Wald geholt. Die Bauwerke waren teilweise mit langen Schrauben in den umstehenden Bäumen befestigt. Einige Bäume werden das nicht überleben«, sagt Hubert Küpper, der Vorsitzende des Bürgervereins. Auch Gegenstände vom Sperrmüll sind durch Unbekannte in die Waldstücke gebracht worden. »Offenbar erscheinen sie zunächst nützlich, bleiben dann aber einfach im Wald liegen«, sagt Wilfried Seesing.

Die Liste der Ärgernisse setzt sich aber noch weiter fort. Sitzbänke im Grüngürtel sind mit Farbe beschmiert worden. »Nicht zu vergessen ist der Müll, der regelmäßig im Umfeld der Bänke zurückgelassen wird«, sagt Hubert Küpper. Neuester »Trend« sei nach Angaben des Bürgervereins-Vorstands das Eintreten der fest verankerten Metall-Abfalleimer. »Das ist einfach hirnlos. Die Täter haben einfach solange gegen die Mülleimer getreten, bis diese sich verformt und sich unten geöffnet haben. Der umherfliegende Müll muss dann mühsam eingesammelt und entsorgt werden, unter anderem durch den Bürgerverein Großbüllesheim und Mitarbeiter der Stadt Euskirchen. Ausreden, wie ‚fehlgeleitete Jugend‘ oder ‚Aggressionsabbau‘ kann man hier einfach nicht mehr gelten lassen, sagt Wilfried Seesing.



Die meisten der entstandenen Schäden hat der Bürgerverein mittlerweile beseitigt. Die Mülleimer sind durch Metallplatten verstärkt worden, sodass ein »Eintreten« nicht mehr möglich ist. Der Ärger bleibt allerdings. »In den meisten Fällen, in denen uns die mutmaßlichen Täter bekannt sind, suchen wir natürlich zunächst das Gespräch mit den Betreffenden, oder deren Eltern. Wenn die einsichtig sind und die Schäden beseitigt werden, belassen wir es auch dabei«, sagt Hubert Küpper. »Die weiteren festgestellten Ordnungswidrigkeiten und Straftaten haben wir dokumentiert und erstatten Anzeige. Zudem bitten wir als Bürgerverein um die Mithilfe der Bürger. Schließlich ist es unser Ziel unsere ‚grüne Lunge‘ in Großbüllesheim zu erhalten«, betont Wilfried Seesing. Sachdienliche Hinweise nimmt der Bürgerverein Großbüllesheim unter Tel. 02251/74564 entgegen.