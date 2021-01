Aus haltendem Geländewagen Kormoran erschossen

63-Jähriger aus Trierweiler wird vermisst

Trier. Seit dem 19. Januar 2021, etwa gegen 18:00 Uhr, wird der 63-jährige Ingo Rubert aus Trierweiler vermisst. Herr Rubert, der in einem Seniorenheim wohnt, wurde zu einer Untersuchung in ein Trierer Krankenhaus gefahren und kehrte nicht mehr in die Einrichtung zurück.