05. Juni 2021





Badesaison im Waldfreibad an der Steinbachtalsperre beginnt

Karten nur über Ticketportal erhältlich

Euskirchen. Die diesjährige Badesaison im Waldfreibad an der Steinbachtalsperre beginnt am heutigen Samstag, 5. Juni um 10 Uhr. Das Waldfreibad ist, wie in den Vorjahren, montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr und an Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. In den Sommerferien ist das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Witterungsbedingt kann es zu veränderten Öffnungszeiten kommen.