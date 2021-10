fs 15. Oktober 2021 Artikel teilen





Caritas Euskirchen: Sanierungsarbeiten laufen auf Hochtouren

Zentrale der Geschäftsstelle bis auf Weiteres ausgelagert

Euskirchen. Die Zentrale der Geschäftsstelle der Caritas Euskirchen in der Wilhelmstraße 52, in Euskirchen, wird in den kommenden Wochen im Rahmen der Wiederaufbaumaßnahmen nach der Flutkatastrophe saniert. Deshalb ist die Zentrale des Wohlfahrtsverbandes ab sofort bis auf weiteres in der Nebenstelle „Café WorkShop“ in der Kapellenstraße 11, in der Euskirchener Innenstadt, untergebracht.