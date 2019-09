Casinale 2019: Zehn Veranstaltungen an zehn Tagen

Am Freitag, 27. September beginnt die Casinale 2019. An zehn Tagen locken insgesamt zehn Veranstaltungen in das Alte Casino in der Kaplan-Kellermann-Straße 1. »Wir haben versucht in den zehn Tagen für jeden etwas unterzubringen«, erklärte Hilde Fettweiss-Verbeek, die Vorsitzende des Kultur- und Fördervereins Casino während der Programmvorstellung.

Die Casinale 2019

Freitag, 27. September, 20 Uhr: Beatles-Covermusik der gehobenen Extraklasse mit der Beatles Forever Band. Unterstützt wird die Band als Special-Guest von Frank Haunschild, einem der weltbesten Jazz-Gitarristen. Infos



Samstag, 28. September, 20 Uhr: Das Ensemble 12+ verspricht unter anderem mir der Serenade in B-Dur KV361 ein beindruckende Hörerlebnis. Infos



Sonntag, 29. September, 18 Uhr: Musikalischer Streifzug durch die Vergangenheit mit dem Salon Ensemble Beda. Infos



Montag, 30. September, 16 Uhr: Clown Francesco begeistert mit einer turbulenten Reise in der Welt der Clownerie und Artistik; Eintritt frei



Dienstag, 1. Oktober, 19 Uhr: Im kleinen Saal wird der animierte Dokumentarfilm »Tigersprung – die Geschichte einer Freundschaft« gezeigt. Eintritt frei. Infos



Mittwoch, 2. Oktober, 19 Uhr: »Überall ist Wunderland, überall ist Leben« – Peter Richerzhagen liest Joachim Ringelnatz begleitet von »de Büggel«. Infos



Donnerstag, 3. Oktober, 11 bis 17 Uhr: Spieletag im Festsaal. Infos



Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr: Das Theater FunDaMental spielt im kleinen Saal das Stück »Still Life« von Alexander Dinelaris. Infos



Samstag, 5. Oktober: Die Hannah Köpf Band spielt Balladen zwischen Jazz, Folk und Country. Infos



Sonntag, 6. Oktober, 15 bis 18 Uhr: Tanzlust – Tanzlustige sind in den besten Tanzsaal Euskirchens eingeladen. Eintritt frei.