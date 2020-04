Corona-Fall in Flüchtlingsunterkunft

Da sich die Infektionskette nicht genau ermitteln lasse, habe das Kreis-Gesundheitsamt entschieden, dass mit sofortiger Wirkung alle knapp 400 Bewohner in „häuslicher Absonderung“ sind. Das heißt, sie dürfen die Einrichtung nicht verlassen. Bei allen wurden nach Angaben des Gesundheitsamtes Abstriche gemacht. Mit den Ergebnissen wird in den nächsten Tagen gerechnet. Die Mitarbeiter des DRK, die die Bewohner in der Einrichtung betreuen, seien ebenfalls untersucht worden und befinden sich sicherheitshalber in Absonderung. Für die Betreuung der Bewohner der Einrichtung sei weiterhin gesorgt, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung.