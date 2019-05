Der Bedarf an Ehrenamtlern ist groß

Das neueste Projekt von Feder ist die Taschengeldbörse. Hier werden junge Menschen, die ihr Taschengeld aufbessern wollen, mit Senioren zusammengebracht, die Hilfe beim Einkaufen, bei der Gartenarbeit oder bei der Bedienung elektronischer Geräte brauchen.

„Ziel ist es, die Generationen zusammen zu bringen“, erklärt Projektleiterin Hildegard Schmadel.

Das Projekt ist vor kurzem angelaufen, die ersten Vermittlungen haben jedoch schon stattgefunden.

So wurde ein 14-Jähriger gefunden, der einer alten Dame geholfen hat, ihre Gardinen zu waschen und wieder aufzuhängen. Außerdem wurde ein junger Mann vermittelt, eine Seniorin dabei unterstützen konnte, ihr Mobiltelefon richtig zu bedienen. „Der hilft jetzt auch im Garten mit“, so Schmadel. Die Höhe des Taschengeldes machen die Senioren mit den jungen Menschen selber aus.

Ebenfalls zu Feder gehört die Kulturbühne. Dieses Projekt soll Menschen mit kleinem Geldbeutel ermöglichen trotzdem zu Kulturveranstaltungen zu gehen. Freigebliebene Plätze und gespendete Tickets werden dabei von Feder gesammelt und an die Kulturgäste, die sich registriert haben, vermittelt. In den letzten fünf Jahren wurden circa 2000 Karten von rund 100 Veranstaltern an 150 Gäste vermittelt.

Auch mit der Suche nach Menschen, die gerne ein Ehrenamt übernehmen wollen, hat Feder alle Hände voll zu tun. „Wir haben teilweise Leute vermittelt, die seit Jahren an derselben Stelle tätig sind und dort gute Arbeit leisten“, erzählt Beisitzerin Ursula Schaeben. Das motiviere natürlich.

Auch wenn die Vermittlung gut läuft, ist immer Bedarf da. Aktuell werden viele Mentoren gesucht, die Schülern mit der deutschen Sprache helfen und je nachdem auch zu Sprachpraxis verhelfen. Letzteres Angebot richtet sich an junge Flüchtlinge, generell unterstützen die Mentoren aber auch deutsche Jugendliche. Dazu werden an Schulen und Kitas Ehrenamtler gesucht als Lesepaten oder ähnliches. Außerdem besteht großer Bedarf in Senioreneinrichtungen. Wer sich interessiert, kann montags zwischen 14 und 18 Uhr die Sprechstunde im Café Insel besuchen oder Kontakt über Homepage herstellen:

www.forum-ehrenamt-eu.de