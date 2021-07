Der Happy-Park auf dem Charleviller-Platz ist eröffnet

"Bufdi" unterstützt das Technischen Hilfswerk in Simmern

Hunsrück/Nahe. Seit Herbst 2019 hält das Technische Hilfswerk (THW) mit dem Projekt „Bufdi 2000" bundesweit rund 2 000 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende ("Bufdi") bereit. Erstmals freut man sich nun auch beim THW in Simmern über tatkräftige Unterstützung durch einen "Bufdi", denn Mitte März trat der Bundesfreiwilligendienstleister Jörg seinen Dienst beim THW an und wird an regelmäßig drei Tagen in der Woche für den THW Ortsverband Simmern arbeiten.

