Der Veybach fließt durch sein neues Bett

Seit Anfang August laufen die Arbeiten zur Umsetzung des ersten Bauabschnitts des Veybachausbaus in Euskirchen. Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes wird der Veybach zwischen der Georgstraße in Euskirchen und dem Westrand von Wißkirchen in zwei Bauabschnitten umgestaltet. Im Bereich der Alten Tuchfabrik wurde das Gewässer jetzt nach Süden in Richtung Bahndamm verlegt.

Durch die Anlage von Erdwällen werden die Überschwemmungsflächen in Richtung der bebauten Gebiete begrenzt und somit der Hochwasserschutz verbessert. Entlang des Heinz-Küpper-Weges entsteht eine bis zu zwei Meter hohe Hochwasserschutzwand, die die nördlich angrenzende Wohnbebauung schützt. Die neuen Gewässerabschnitte werden naturnah gestaltet und für Fische und andere Gewässerorganismen frei durchwanderbar hergestellt. Damit wird gleichzeitig das Ziel einer ökologischen Verbesserung verfolgt. Hier gibt es einen Übersichtsplan.

Arbeiten verlaufen planmäßig

Auch dank der günstigen Witterung im September schreiten die Arbeiten planmäßig voran und der neue Gewässerverlauf steht kurz vor der Fertigstellung. Am heutigen 6. Oktober erfolgte gegen 8 Uhr morgens der Umschluss, das heißt der Veybach wurde in sein neues Bett umgeleitet. Der alte Veybachverlauf wurde abgeriegelt und wird durch ein Fachunternehmen abgefischt. Die eingefangenen Fische werden an geeigneter Stelle wieder im Veybach ausgesetzt. Bis Ende Januar 2022 werden die Arbeiten im ersten Bauabschnitt voraussichtlich komplett abgeschlossen sein. Im Frühjahr 2022 folgt dann die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts von Wißkirchen bis Euenheim.