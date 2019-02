Die Zukunft des Vereins ist ungewiss

Es fehlt der Nachwuchs in der KG Kirchheim. „Es ist schwer, junge Leute zu kriegen“, sagt Rosemarie Metz, die den Verein seit acht Jahren als Vorsitzende leitet. Metz ist seit über 50 Jahren Mitglied in der KG Kirchheim, hat als Gardetänzerin angefangen. „Seit ich mich erinnern kann, fand alles im Saal statt“, erzählt die 72-Jährige.

Die Tage des Saales Scheiff/Arndt, der zur Gaststätte Scheiff gehört, sind jedoch gezählt.

„Die Gaststätte wurde kurz nach Karneval 2018 geschlossen“, erinnert sich Rosemarie Metz. Danach sei die Gaststätte verkauft worden. Der Käufer hatte der KG zugesagt, dass sie Karneval noch im Saal feiern kann - danach aber wird der Abriss folgen. Für die KG Kirchheim wird das zum Problem. Der Vorstand, darunter auch Rosemarie Metz, will aus Altersgründen nicht mehr weitermachen, Nachwuchs gibt es kaum und nun fällt der Veranstaltungsort weg.

Trotzdem hofft Rosemarie Metz, dass sich auf der Versammlung des Vereins am 7. April sich jemand findet, der dem Verein eine Zukunft gibt. „Es wäre sehr schade darum, wenn das das Ende des Vereins wäre“, sagt sie, die die KG Kirchheim fast von Anfang an kennt. Ganz ohne Optionen ist die KG nicht. Aktuell, so erzählt Rosemarie Metz, laufen Verhandlungen, um wohlmöglich die Turnhalle der Kirchheimer Schule für die Veranstaltungen nutzen zu können. Das jedoch bedeutet Aufwand und Kosten für den Verein - Entscheidungen, die Rosemarie Metz nicht mehr treffen kann.

Die letzten Veranstaltungen im alten Saal finden in der Session statt: am 2. März um 20 Uhr feiert die KG den Masken- und Kostümball und der Ausklang nach dem Rosenmontagszug wird auch dort gefeiert.



Veranstaltungen:

Masken- und Kostümball der KG Kirchheim Samstag, 2. März, 20 Uhr im Saal Scheiff/Arndt

Rosenmontagszug mit Ausklang: Montag, 4. März: Der Zug startet um 14 Uhr, der Ausklang findet ab 16.30 Uhr ebenfalls im Saal Scheiff/Arndt statt

Vereinsversammlung: Sonntag, 7. April, 19 Uhr, in der Gaststätte zur Linde mit Neuwahl des Vorstandes.