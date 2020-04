Ungeachtet der Frage, welche Veranstaltungen als Großveranstaltungen zu definieren seien, können die nach Angaben der Stadtveraltung die Donatus-Mai-Kirmes (8. bis 11. Mai), die Euskirchener Burgenfahrt (21. Juni) sowie der Treff Natur mit dem „Max Buddels Fun-Lauf“ (30. August) in diesem Jahr nicht stattfinden. Abgesagt werden musste bereits das jährliche Sportfest mit Euskirchens englischer Partnerstadt Basingstoke and Deane, das vom 18. bis 21. Juni in Euskirchen stattfinden sollte. Die Begegnung werde im nächsten Jahr in Euskirchen stattfinden.

Da sich engerer Kontakt bei den genannten städtischen Veranstaltungen nicht vermeiden lässt, hat sich die Verwaltung nach eingehender Diskussion zur Absage entschieden. Weil davon auszugehen ist, dass die Kontaktbeschränkungen auch nach dem 31. August nicht gänzlich aufgehoben werden, kommt auch eine Verschiebung der Burgenfahrt oder des Treff Natur auf einen Zeitpunkt im September nicht in Frage. „Beide Veranstaltungen leben von dem gemeinsamen Erlebnis mit anderen. Dabei wird es kaum möglich sein, immer ausreichend Distanz zu wahren. Es ist zwar nachvollziehbar, dass die Bevölkerung gerne wieder an Veranstaltungen teilnehmen würde, aber dies darf nicht mit einer dann wieder ansteigenden Verbreitung des Corona-Virus führen.“ so Bürgermeister Dr. Uwe Friedl.

Im kommenden Jahr werden die nun abgesagten Veranstaltungen hoffentlich wieder wie gewohnt an folgenden Terminen stattfinden können: Donatus-Mai-Kirmes (7. bis 10. Mai 2021), Burgenfahrt (27. Juni 2021) und Treff Natur / Max Buddels Fun-Lauf (29. August 2021).

Die Veranstalter von kommerziellen Großveranstaltungen sind von der Entscheidung auf Bundes- und Landesebene wirtschaftlich besonders hart getroffen. Aber auch Vereine, die Jubiläumsfeierlichkeiten auf unbestimmte Zeit verschieben oder jährliche Traditionsveranstaltungen gänzlich absagen müssen, sind hierdurch natürlich getroffen. „Ich hoffe sowohl für die Veranstalter als auch für die Besucher, dass in absehbarer Zeit auch Großveranstaltungen wieder stattfinden können. Bis dahin müssen wir alle jedoch weiterhin Geduld haben und uns sowie andere wie bisher bestmöglich vor einer Ansteckung schützen.“ so der Bürgermeister.