Ein Verletzter nach misslungenem Überholvorgang

Der 21-jähriger Ford Fiesta Fahrer aus Rheinbach, mit zwei Freunden, im Pkw überholte in einer lang gezogenen Linkskurve einen 22-jährigen Mercedes Fahrer aus Rheinbach. Wie die Polizei mitteilt, kennen sich beide Fahrer und hatten zuvor den Abend in derselben Bar in Euskirchen verbracht. Der Überholvorgang sei von beiden Fahrern mit hoher Geschwindigkeit gefahren worden, so dass ein illegales Rennen nicht ausgeschlossen werden könne, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Der Fiesta Fahrer verlor nach dem Überholvorgang beim Einscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Leitplanke und anschließend mit einem entgegenkommenden Pkw. Glücklicherweise blieben die Beteiligten beinahe unversehrt, nur der Fiesta Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gefahren, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Ein Alkohol- und Drogentest verlief bei den beteiligten Fahrern negativ. Die Führerscheine vom Fiesta- und Mercedes Fahrer wurden sichergestellt, weiterhin wurden auch die Fahrzeuge für das weitere Verfahren sichergestellt.