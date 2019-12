Einbrecher hatten es auf Elektro-Werkzeuge abgesehen

Am Mittwochmorgen, 25. Dezember, wurde ein Garageneinbruch festgestellt. Unbekannte Täter hatten in Flamersheim in der Nacht zum Mittwoch unbemerkt die Garagentür an einem Einfamilienhaus aufgebrochen, während die Bewohner im Haus schliefen. Am nächsten Morgen konnte nur noch der Verlust von mehreren Werkzeugmaschinen festgestellt werden.

Am Donnerstag, 26. Dezember, in den frühen Morgenstunden (01.30 Uhr), wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Euskirchen festgestellt, als die Bewohner nach Hause kamen. Unbekannte Täter hatten versucht über die Terrassentür ins Haus einzubrechen. Nachdem dies misslang, hebelten sie das Garagenfenster auf und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen. Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter 02251-7990 entgegen.