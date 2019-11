Einbruch dauerte nur 17 Sekunden

Euskirchen. Am heutigen Montagmorgen, 18. November, um 4.41 Uhr, warf ein bislang Unbekannter mittels Gullideckel die Fensterscheibe eines Verbrauchermarkts in der Straße An der Vogelrute ein, stieg in das Objekt und ließ sechs Tablets mitgehen.