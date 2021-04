fs 23. April 2021 Artikel teilen





Einbrüche in Innenstadt-Geschäfte

Juwelier- und Antiquitätengeschäft waren die Ziele

Euskirchen. Am frühen Freitagmorgen, 23. April, gab es in der Euskirchener Innenstadt zwei Einbrüche. In einem Fall drangen Unbekannte in ein Juweliergeschäft ein und entwendeten Wertgegenstände aus Vitrinen, in einem weiteren Fall wurde die Scheibe eines Antiquitätengeschäfts zerstört. Hier war Schmuck die Beute. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.