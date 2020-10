fs 20. Oktober 2020 Artikel teilen





Erneuter Besuchs-Stopp am Marien-Hospital

Neue Regelung tritt am heutigen Dienstag in Kraft

Euskirchen. "Die Sicherheit und der Schutz unserer Patienten und unseres Personals stehen für unseren Krisenstab jederzeit an erster Stelle. Die mit Bedacht getroffenen und konsequent umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen waren erfolgreich und haben uns gut durch die bisherige Corona-Pandemie geführt", heißt es in einer Mitteilung des Hospitals. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen im Kreis Euskirchen habe der Krisenstab als weitere Vorsichtsmaßnahme einen erneuten Besuchs-Stopp eingeführt. Dieser tritt am heutigen Dienstag, 20. Oktober in Kraft.