Erstmals Messe-Talk auf der Euskirchener Immobilienmesse

Die dritte Euskirchener Immobilienmesse wartet am Samstag, 15. Juni mit Neuerungen auf. Neu ist beispielsweise, dass sich der Vortragsbereich nicht mehr in einem separaten Raum, sondern im Zentrum der Messe zu finden ist. Dort wird zudem am Messetag von 14 bis 14.45 Uhr erstmals ein Messe-Talk stattfinden. Teilnehmer der vielversprechenden Talkrunde werden Achim Blindert (Kreis Euskirchen als Vertreter »Bündnis für Wohnen im Kreis EU«), Thomas Schiefer (Stadt Mechernich, Fachbereichsleiter Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Bauaufsicht, Denkmalschutz), Sabine Preiser-Marian (Bürgermeisterin Bad Münstereifel), Wolfgang Hassel (Hassel Immobilien), Dr. Johannes Fetsch (Notar, Euskirchen).



Moderiert wird die Talkrunde von Stephan Reinders (S-Finanz Euskirchen GmbH). »Seit Jahren reise ich im Oktober zur ExpoReal nach München, der größten Immobilienmesse in Europa mit rund 45.000 Besuchern, aber auch ganz aktuell diese Woche zum Deutschen Immobilientag 2019 nach Berlin. Dort ist es unter anderem üblich, dass spannende Themen in Format eines Talks behandelt werden. So ist der Zuschauer immer nah dran an den aktuellen Themen und Protagonisten der Szene«, erklärt Stephan Reinders. »Alle Teilnehmer freuen sich auf die Chance das Thema ‚Immobilienentwicklung im Kreis Euskirchen‘ aus der jeweiligen Sicht präsentieren zu dürfen«, so Reinders weiter.



Die Idee Stephan Reinders als Moderator einzusetzen hatten Messeveranstalter Marco Berndt und Thomas Pelzer, Anzeigenleiter im Weiss-Verlag (Wochenspiegel), der die Immobilienmesse präsentiert. »Als Verantwortlicher für den Bereich Immobilien bei der S Finanz Euskirchen, dem größten Makler im Kreis Euskirchen, habe ich einen guten Überblick über das Thema Immobilien in unserem Kreis und glaube daher das Thema gut moderieren zu können«, sagt Reinders. www.euskirchener-immobilienmesse.de