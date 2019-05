15 Auto- und zwei Fahrradhersteller präsentieren ihre Fahrzeuge von Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Mai, jeweils 10 bis 18 Uhr bei "Euskirchen dreht am Rad" in der Euskirchener Innenstadt. Eine Vielzahl von Händlern wird bereit stehen, um neue Modelle vorzustellen und die Kunden eingehend zu beraten. "Man kann hier an einer Stelle 18 Marken vergleichen, probesitzen und sich informieren. Dafür müsste man sonst durch den ganzen Kreis fahren", so Veranstalter Dieter Klinkhammer. Die Händler informieren natürlich zu ihrem gesamten Fahrzeug-Angebot und zu Themen wie Versicherung und Finanzierung. Für Kurzentschlossene besteht auch die Möglichkeit einen Sonderpreis zu erhaschen. Man sollte sich den Termin also vormerken.