Euskirchen feiert 50 Jahre Gebietsreform

Die Kreisstadt Euskirchen feiert in diesem Jahr den 50. Jahrestag der Gebietsreform. Am 1. Juli 1969 ist die Stadt erheblich gewachsen, denn an diesem Tag kamen 21 weitere Ortsteile zur Kernstadt mit Kessenich hinzu. Die neuen Euskirchener Ortsteile kamen aus den Ämtern Kuchenheim, Frauenberg und Satzvey/Wachendorf/Enzen hinzu, die zu diesem Zeitpunkt aufgelöst wurden. Zu Beginn fiel es vielen Bürgern insbesondere in den Ortsteilen schwer, sich an die neuen Strukturen zu gewöhnen. Im Laufe der Zeit ist die Stadt jedoch zusammengewachsen, die Ortsteile haben aber dennoch ihre eigene Identität und ihre Traditionen bewahrt.

Festakt im City-Forum

Der 50. Jahrestag der kommunalen Neugliederung wird am Samstag, 6. Juli, mit einem Festakt und einem Markt »Neues Euskirchen« gemeinsam mit vielen Euskirchener Ortsteilen im City-Forum gefeiert. Um 14 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem offiziellen Festakt, an dem auch die Bürgermeister aus Euskirchens Partnerstädten Charleville-Mézières und Basingstoke and Deane teilnehmen werden. Anschließend werden sich ab etwa 15 Uhr bis 18 Uhr viele Ortsteile bei einem Markt unter dem Motto »Neues Euskirchen« mit Ständen und Bühnendarbietungen präsentieren. An Stellwänden wird umfassendes Bildmaterial aus den Dörfern präsentiert, aber auch aktuelle Aktivitäten und Angebote der Ortsteile werden teilweise im Fokus stehen. Ergänzend hierzu wird die Geschichte aller Euskirchener Ortsteile sowie der Kernstadt mit kurzen Texten und Bildern als kompakte Ausstellung präsentiert.

Markt "Neues Euskirchen"

Die Besucher der Veranstaltung haben die Möglichkeit sich an diesem Nachmittag einen Überblick über die gesamte Stadt zu verschaffen. Sowohl der Festakt als auch der anschließende Markt »Neues Euskirchen« sind frei zugänglich. Wer allerdings am Festakt teilnehmen möchte, sollte rechtzeitig vor Beginn im Saal des City-Forums sein, da während des Festaktes die Türen geschlossen bleiben.





Programm auf der Bühne

Auf der Bühne präsentieren sich zum musikalischen Auftakt des Festaktes die Husarenbläser Dom-Esch. Während des Marktes ist folgendes Bühnenprogramm vorgesehen: 15.15 Uhr: Kindertanzgarde KG Eueme Trööte; 15.35 Uhr, »Dancing Sparrows«, Showtanzgruppe IG Hardtburgspatzen; 15.55 Uhr »Firework«, HipHop-Gruppe GTG Kirchheim; 16.15 Uhr Solomariechen KG Rözeme Pannejecke; 16.45 Uhr, Konzert des Spielmannszuges TC Edelweiss 1910 Kirchheim (ca. 40 Minuten)

Sonderveröffentlichung des Wochenspiegel

Anlässlich des 50 Jahrestages der Gebeitsreform hat der Wochenspiegel ein Sonderheft veröffentlicht. Das kostenlose E-Paper finden Sie hier.