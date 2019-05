Euskirchener Immobilienmesse: Kompetenz rund ums Eigenheim

Anhaltende Niedrigzinsen sorgen dafür, dass sich des Deutschen liebste Wertanlage, das Sparen, nur noch wenig rentiert. Das Interesse an alternativen Wertanlagen steigt. Daher erfreuen sich vor allem Immobilien wachsender Beliebtheit.

Bauen, kaufen, mieten oder vermieten

Aus diesem Grund präsentiert der Wochenspiegel am Samstag, 15. Juni, bereits zum dritten Mal die Euskirchener Immobilienmesse. Das City-Forum wird an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr seine Türen für alle diejenigen öffnen, die ein Eigenheim bauen, kaufen, mieten, oder vermieten möchten. Und weil jede Region im Hinblick auf den lokalen Immobilienmarkt ihre eigenen Regeln hat, werden selbstverständlich Experten aus Euskirchen und Umgebung den interessierten Besuchern aus der Region Rede und Antwort stehen.

Breit gefächerter Ausstellermix

Auch bei der dritten Auflage Euskirchener Immobilienmesse freuen sich die Veranstalter wieder darauf, den Besuchern einen breit gefächerten Ausstellermix bieten zu können. Dieser spiegelt den modernen Immobilienmarkt in all seinen Facetten wider und erstreckt sich vom ortsansässigen Finanzdienstleister über Projektplaner und deutschlandweit agierenden Immobiliendienstleister, Bauunternehmen und Fertighaushersteller. »Die Euskirchener Immobilienmesse bietet den Besuchern die Chance sich konzentriert ein einem Ort zu informieren«, erklärt Günter Weber, Leiter der S-Finanz Euskirchen GmbH, die auch in diesem Jahr die Messe wieder unterstützt. »Nachdem wir im März erfolgreich die 2. Euskirchener Jobmesse, mit 40 Ausstellern und 5000 Besuchern durchgeführt haben, ist es nur die logische Schlussfolgerung, dass wir mit der Immobilienmesse zeigen, dass die Region nicht nur tolle Arbeitgeber und Jobs zu bieten hat, sondern dass man hier auch hervorragend leben und wohnen kann«, betont Wochenspiegel-Anzeigenleiter Thomas Pelzer. Neben zahlreichen Ausstellern erwartet wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm, bestehend aus informativen Vorträgen von Fachleuten, die Besucher. So referiert Eric Drissler, Geschäftsführer von ED Computer & Design über das Thema Smarthome. Architekt Dietmar M. Strick spricht über Mehrfamilienhäuser als zuverlässige Kapitalanlage. Auch Notar Dirk Piegsa gehört zu den Referenten.

45-minütiger Messe-Talk

Erstmals findet in diesem Jahr ein 45-minütiger Messe-Talk zum Thema »Immobilienentwicklung im Kreis Euskirchen« statt, den Stephan Reinders, Leiter Immobilienservice bei der S Finanz Euskirchen moderieren wird. »Ich denke, dass wir ein tolle Gesprächspartner dafür gewonnen haben. Es wird sicher eine spannender Talkrunde«, verspricht Stephan Reinders. Eine weitere Neuerung ist der Standort des Vortragsbereiches. Der befindet sich nicht wie in den Vorjahren in einem separaten Raum, sondern im Zentrum des Messebereichs. »So können sich die Besucher auf der Messe umschauen und gleichzeitig den Vorträgen lauschen«, sagt Messeveranstalter Marco Berndt.Weitere Infos für Besucher und interessierte Aussteller online unter: www.euskirchener-immobilienmesse.de

Jetzt Aussteller werden

Wenige Stellflächen sind noch frei. Wer bei der dritten Immobilienmesse dabei sein möchte, meldet sich bei Marco Berndt (Tel. 02236-8711 10) oder Thomas Pelzer (Tel. 02472-982-165).

Die Euskirchener Immobilienmesse wird unterstützt von der S-Finanz Euskirchen GmbH.