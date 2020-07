Euskirchener Knollenfest fällt aus

Motorradfahrer stürzt Böschung hinab

Nachtsheim. Am Samstagmittag, 18. Juli, ist ein 62-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der K 9 bei Nachtsheim schwer verletzt worden.Der Mann war mit einer Gruppe von weiteren Fahrern in Richtung B410 unterwegs. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers kam er, so heißt es im Polizeibericht, zu weit nach links in Richtung Gegenfahrbahn (ohne Gegenverkehr), lenkte gegen und kam…