26. April 2020





Euskirchener Stadtfest für 2020 abgesagt

Verschiebung aufgrund aktueller Regelungen nicht möglich

Euskirchen. Aufgrund der aktuellen Situation hatte der Euskirchener Stadtmarketingverein z.eu.s am Ende März mitgeteilt, dass das diesjährige Euskirchener Stadtfest nicht wie geplant am letzten Aprilwochenende stattfinden kann. Zwischenzeitlich wurde seitens der Regierung die Durchführung von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 untersagt. Aufgrund dessen und weil am 26. und 27. September 2020 bereits das Knollenfest stattfinden soll, hat der Vereinsvorstand in Abstimmung mit der Stadtverwaltung entschieden, das Stadtfest für dieses Jahr abzusagen.