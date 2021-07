Bezirksegierung schließt Prüfung der Steinbachtalsperre ab

In Palmersheim ist die Anlaufstelle am Dorfgemeinschaftshaus, in Flamersheim an der Grundschule und in Schweinheim am Pferdehof Brock. Es ist wichtig, dass beim Aufräumen umgehend verdorbene Lebensmittel in verschlossenen Tüten in Rest- und Biotonnen gesammelt werden, sofern vorhanden. Zusätzlich sollen noch Container bereitgestellt werden.