Feuerwehr zum Anfassen –Mitmachen ausdrücklich erlaubt

Die Besucher können sich über aktuelle Einsatztechnik und den vorbeugenden Brandschutz informieren oder auch, unter Anleitung der Feuerwehr, mitmachen. „Hier ist das Mitmachen ausdrücklich erlaubt“, weiß Markus Neuburg als stellvertretender Leiter der Feuerwehr zu berichten. Hautnah erleben die Besucher mit, wie es sich anfühlt bei „Nullsicht“ in einen verrauchten Raum zu gehen und dabei einen „Vermissten“ zu suchen. Bei all diesen feuerwehreigenen Erlebnissen mitzumachen oder sie zu spüren – das ist „Feuerwehr zum Anfassen“.

Fettexplosion und Autounfall

Die Feuerwehr lädt über den Tag verteilt ein, auf dem Galleria-Vorplatz eine Fettexplosion und die Explosion einer Haarspray-Dose mitzuerleben. Dort finden auch diverse andere Vorführungen wie beispielsweise die eines Hubrettungsfahrzeuges oder ein simulierter Verkehrsunfall mit zwei Autos, die zusammengestoßen sind, statt.

Die Arbeit der Feuerwehrangehörigen, die mit gefährlichen Stoffen und Gütern in Einsätzen umgehen müssen, kann vor dem Kaufhof bestaunt und miterlebt werden. Im Bereich vor dem Veybach- Center informiert die Kinder- und Jugendfeuerwehr über ihre Arbeit und hält für die kleinen Gäste eine Spritzwand bereit. Denn was wäre die Feuerwehr ohne Wasser am Strahlrohr. Hier können die kleinen Gäste auch in einem richtigen Feuerwehrfahrzeug Platz nehmen und an einer Schnitzeljagd teilnehmen, welche beim Herausfinden des Lösungswortes mit einer Überraschung belohnt wird.

Betreuer der Kinderfeuerwehr beantworten Fragen

Besonders die Betreuer(innen) der neugegründeten Kinderfeuerwehr stehen für Fragen von Kindern und Eltern zur Verfügung. Falls jemand Gefallen an der Arbeit der Feuerwehr gefunden hat bezihungsweise seinen Kindheitstraum noch verwirklichen will, beraten Sie die Mitglieder der Feuerwehr am Infostand in der Neustraße gerne darüber, dieses möglich zu machen. Die Infostandmitglieder möchten mit dieser Aktion unter dem Motto „Wo bleibst Du? - Wir sind dabei!“ - Die Feuerwehr braucht Dich! vielleicht auch den ein oder anderen noch für die Reihen der Freiwilligen Feuerwehr gewinnen.

Programm:

10.00 Uhr Eröffnung der Veranstaltung an allen Stationen



10.30 Uhr Feuerlöscher Training / Haarspraydose / Fettexplosion Klosterplatz

11.00 Uhr Vorführung mit Hubrettungsfahrzeuges Klosterplatz

11.30 Uhr Vorführung Technische Hilfeleistung Klosterplatz



12.00 Uhr Verlosung der Sachpreise Feuerwear und Playmobil vor dem Saturn/Veybach Center



12.30 Uhr Feuerlöscher Training / Haarspraydose / Fettexplosion Klosterplatz

13.00 Uhr Vorführung mit Hubrettungsfahrzeuges Klosterplatz

13.30 Uhr Vorführung Technische Hilfeleistung Klosterplatz



14.00 Uhr Verlosung der Sachpreise Feuerwear und Playmobil vor dem Saturn/Veybach Center



15.00 Uhr Feuerlöscher Training / Haarspraydose / Fettexplosion Klosterplatz

15.30 Uhr Vorführung Technische Hilfeleistung Klosterplatz



16.00 Uhr Ende der Veranstaltung