Fotofahndung: Mit gestohlener Karte Geld abgehoben

Am 18. September (16 Uhr) hob ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger am Geldausgabeautomaten der Kreissparkasse Euskirchen in Euskirchen Bargeld vom Konto der Geschädigten unberechtigt ab, nachdem ihre Geldbörse aus dem Krankenzimmer des Kreiskrankenhauses in Mechernich entwendet wurde.

Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen, der ein auffälliges T-Shirt trägt und auffällige Tätowierungen am linken und rechten Oberarm hat?

Foto und Beschreibung der Person unter:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/euskirchen-diebstahl-computerbetrug

Hinweise bitte per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de oder telefonisch an die Polizei in Euskirchen unter 02251 799-730 oder 02251 799-0.