Frontal mit Gegenverkehr kollidiert

Nach Angaben von Zeugen befuhr der Erftstädter die Landstraße 194 von Weilerswist nach Euskirchen. In Höhe der "Erlenhofkreuzung" fuhr er dann in den Gegenverkehr. Durch das Überfahren der Insel wurden mehrere Verkehrszeichen aus ihren Verankerungen gerissen. Diese prallten gegen zwei weitere Pkw. Der 33- Jährige sowie der 32- Jährige Euskirchener wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Bei ihnen entstanden jedoch Schäden an ihren Fahrzeugen. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich der Landstraßen 194 und 182 gesperrt.