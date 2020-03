Frühlingserwachen im Euskirchener Stadtwald

Viele verschiedene Frühblüher und Kräuter wachsen direkt vor der Haustüre. Natur fängt nicht erst in der Eifel an. Wenn der Wald aus dem Winterschlaf erwacht und die gelben Sterne am Boden leuchten, dann ist es Zeit, die Frühblüher nahe des Stadtwaldes in Euskirchen zu besuchen.Die Leitung der Wanderung hat Ellen Wortmann (Tel.: 02251 650 856). Start der Führung ist um 15 Uhr am Joggerparkplatz. Die Führung dauert etwa 2,5 Stunden. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Die Strecke ist für Kinderwagen geeignet.