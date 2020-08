"Gestohlene" Wahlplakate wieder aufgetaucht

72 Menschen mit COVID-19 infiziert

Altkreis Monschau. Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Die Zahl der Coronafälle steigt seit einigen Tagen wieder stärker an. Um hierzu eine bessere Übersicht zu geben, werden von nun auch zusätzlich regelmäßig die Infektionszahlen in den einzelnen Kommunen veröffentlicht. Es gibt insgesamt in der StädteRegion nunmehr 2181 positive Fälle. 2008 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind inzwischen wieder gesund. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 101. Hinzugekommen ist ein 92-jähriger Mann. Damit sind aktuell 72 Menschen in der StädteRegion Aachen nachgewiesen infiziert.