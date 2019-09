Haus Elsig im Freilichtmuseum Kommern wird 300 Jahre alt

Grund genug also der Geschichte des Hauses, bevor es 1962 in Elsig abgebaut wurde, nachzuspüren und auch einen Blick auf seine Entwicklungen und Nutzungen seit dem Wiederaufbau im Freilichtmuseum Kommern zu werfen.

Das Haus aus Elsig wurde 1719 als zweigeschossiger Fachwerkbau erbaut und stand mit der Traufseite zum Kirchplatz und giebelständig zur Straße. Im LVR-Freilichtmuseum wurde das Haus in die Hofanlage aus Wallenthal eingepasst und steht, im Gegensatz zur ursprünglichen Ausrichtung, nun mit der Traufseite zur Weg.

Wer mehr über das Haus, die einzelnen Zimmer, die „Kölner Decke“ und die Nutzung nach 1962 erfahren möchte, kann das am 8. September im LVR-Freilichtmuseum. Die Hauswirtschafterinnen haben an diesem Tag auch eine Überraschung für die Besucher vorbereitet. Alle Einwohner von Elsig sind eingeladen, am 8. September 2019 mitzufeiern. Für sie ist der Eintritt bei Vorlage des Einladungsschreibens frei. Auch alle Interessierten sind herzlich willkommen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben grundsätzlich freien Eintritt in das LVR-Freilichtmuseum Kommern.