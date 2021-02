fs 11. Februar 2021 Artikel teilen





Hoher Sachschaden nach Autobrand in Tiefgarage

Ermittlungen zur Brandursache laufen

custom written papers. Let us clearly show you why a doctoral dissertation editing service of your choice may influence the outcome of the defense process. Your PhD dissertation will probably become the most profound piece of academic writing in your whole career, which also makes it the most exhausting for you. The average length of such a treatise varies from 100 up to 300 pages. Your Euskirchen. Dienstagabend, 9. Februar, 20.22 Uhr, war in einer Tiefgarage an der Sebastianusstraße ein Auto aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Insgesamt waren in dieser Garage 35 Fahrzeuge abgestellt. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung sind noch weitere Pkw beschädigt worden. Auch die Betondecke der Tiefgarage wies Brandschäden auf.