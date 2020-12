Hund frisst vermutlich Giftköder im Billiger Wald

Corona-Virus: 59-Jähriger aus der VG Cochem gestorben

Cochem. Die Corona-Situation im Kreis Cochem-Zell ist weiterhin sehr angespannt. Aktuell (Stand 17. Dezember) sind 123 Cochem-Zeller mit dem Corona-Virus infiziert. Ein Mann aus einem Moselort in der Verabandsgemeinde Cochem ist heute an den Folgen des aggresiven Virus gestorben. Das bestätigt die Kreisverwaltung Cochem-Zell auf Anfrage des WochenSpiegel. Demnach handelt es sich um einen 59-jährigen Mann. Auch Einrichtungen und Heime sind immer stärker betroffen. Nach Auskunft der Kreisverwaltung Cochem-Zell meldet das Gesundheitsamt aktuell folgende Fälle: Kloster Ebernach Wohngruppe Müden: Zwei Bewohner; Seniorendomizil Eifel Düngenheim: Ein Bewohner; St. Martin Düngenheim:Sieben Mitarbeiter (Aufgeteilt: Fünf Mitarbeiter Bildungs- und Pflegeheim; zwei Mitarbeiter Seniorenzentrum St. Elisabeth); Seniorenheim Zell: Drei Bewohner und ein Mitarbeiter. Die Corona-Situation im Kreis Cochem-Zell ist weiterhin sehr angespannt. Aktuell (Stand 17. Dezember) sind 123 Cochem-Zeller mit dem Corona-Virus infiziert. Ein Mann aus einem Moselort in der Verabandsgemeinde Cochem ist heute an den Folgen des…

